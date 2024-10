«Retenu en otage», un joueur du FC Nantes dénonce un scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Scènes hallucinantes sur le continent africain. Alors que le Nigéria devait se rendre à Benghazi pour défier la Libye mardi soir, les Super Eagles ont finalement atterri à l'aéroport Al Abaq où ils auraient été enfermés durant près de quinze heures sans nourriture et boisson. Joueur du FC Nantes, Moses Simon a dénoncé un scandale sur les réseaux sociaux.

Le Nigéria se rappellera longtemps de son voyage en Libye, qui a pris un aspect dramatique. Attendus à Benghazi pour disputer une rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, les Super Eagles ne sont jamais arrivés à destination. Ce dimanche, leur avion a été détourné vers l'aéroport Al Abaq à plusieurs heures de route de la destination prévue. A leur sortie de l’avion, les joueurs ont été enfermés dans un hall et sont « restés plus de 15 heures sans boisson, sans nourriture et dans un univers infesté de moustiques avec interdiction de sortir par les autorités libyennes. C'était, on peut le dire, une situation d'otages » selon le ministère des sports du Nigéria.

Moses Simon crie au scandale

Présent dans le groupe, Moses Simon a exprimé son désarroi sur les réseaux sociaux à travers deux messages forts. Le premier illustre l’incompréhension du joueur. « Les Super Eagles résistent à la situation en Libye alors que nous sommes retenus en otage» a lâché le membre du FC Nantes. Le second est une reprise d’une chanson d’Oliver Anthony qui dit : « Moi, je veux rentrer à la maison, oh, je sais encore jouer ».

La édération libyenne se défend

Le Nigéria a déjà fait savoir qu’il ne disputera pas cette rencontre mardi soir. De son côté, la Fédération libyenne évoque un malentendu. « De tels incidents peuvent survenir en raison des protocoles de contrôle de routine du trafic aérien, des contrôles de sécurité ou des difficultés logistiques qui affectent le transport aérien international. Il n’y a aucune raison d'accuser les équipes de sécurité libyennes ou la Fédération libyenne d'avoir délibérément orchestré l'incident » a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe.