Ligue 1 : Une catastrophe guette le FC Nantes

Arnaud De Kanel

Le football français traverse une période délicate, marquée par une crise financière qui n'épargne aucun club. En cause, notamment, le nouvel accord des droits TV, dont les répercussions économiques se font cruellement sentir. Le FC Nantes figure parmi les équipes les plus touchées. Face à cette situation, son propriétaire, Waldemar Kita, se voit contraint de mettre la main à la poche pour maintenir le navire à flot. Sans cet apport financier, le club pourrait bien se retrouver au bord du gouffre, menacé par le dépôt de bilan.

Vincent Labrune avait placé la barre très haute pour les droits TV du football français, rêvant à plusieurs reprises d'atteindre la somme d’un milliard d’euros. Pourtant, la réalité s'est avérée bien différente. DAZN, le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, a remporté la bataille, mais le montant final de l'accord s'élève à seulement 400M€, bien loin des ambitions initiales du président de la LFP. Un revers qui montre l’écart entre les espoirs et les résultats concrets sur le marché des droits télévisuels et qui pourrait coûter cher aux clubs. En première ligne, le FC Nantes, qui, sans l'apport financier de Waldemar Kita, risque le dépôt de bilan en fin de saison.

Le FC Nantes en grand danger ?

Club emblématique de Ligue 1, le FC Nantes est donc menacé pour son avenir. La crise des droits TV oblige Waldemar Kita à mettre la main à la poche, sans quoi les Canaris pourraient couler comme les Girondins de Bordeaux avant eux. Le président nantais ne s'en cache pas : la situation est compliquée.

«Entre 35 et 40 M€ à remettre sur la saison, sinon on dépose le bilan»

« L'épisode des droits télé a fait beaucoup de mal au football français. On parle d'un manque énorme de 500-600 M€. Il faut prendre conscience des problèmes que cela va engendrer. Cela représente combien au FC Nantes ? Entre 35 et 40 M€ à remettre sur la saison, sinon on dépose le bilan. J'ai déjà réinvesti 10 M€ sur ces deux derniers mois. Le problème, c'est qu'on a mis tous les clubs devant le fait accompli », a déclaré Waldemar Kita dans les colonnes de L'Equipe. Souvent critiqué, Kita a au moins le mérite d'être transparent sur ce sujet sensible.