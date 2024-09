Vincent Labrune réélu : La guerre est lancée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Réélu à la présidence de la Ligue Professionnelle de football, Vincent Labrune veut s'attaquer au piratage, qui, selon lui, est responsable du mauvais démarrage de la chaîne DAZN. En privé, certains clubs de Ligue 1 afficheraient certaines craintes. Car les premiers chiffres dévoilés par la chaîne ne prêtent guère à l'optimisme.

Vincent Labrune rempile. L’ancien président de l’OM a été réélu quatre ans à la tête de la LFP, malgré les nombreuses polémiques qui entourent le dernier appel d’offres de la Ligue 1. DAZN a joué les sauveurs, mais les premiers chiffres dévoilés sont inquiétants. Et certains clubs s’alarment en interne. Pour Labrune, l’une des solutions est de lutter contre le piratage.

Labrune annonce la couleur

« On doit travailler à créer de la valeur ensemble avec DAZN. Donc, dès demain matin, on a prévu un collège Ligue 1 avec l’ensemble des clubs pour voir comment on peut accélérer le succès de cette plateforme.. Il n'y a que nous qui pouvons se battre contre ça et on va faire le maximum pour que ce soit une réussite » a confié Labrune en conférence de presse.

« Le piratage est un fléau »

Le dirigeant a osé une comparaison pour faire prendre conscience des effets du piratage. « On peut appuyer fort pour la lutte contre le piratage qui est un fléau. Dès demain, on va s'attaquer au piratage sans peur sur tous les terrains : médiatique, politique, juridique. Le piratage c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal que des médias expliquent comment un IPTV marche » a lâché Labrune.