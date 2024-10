FC Nantes : Kombouaré est furieux, il tacle l'OL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En avril dernier, le FC Nantes avait été battu par l’OL (1-3) à la Beaujoire. Alors que les deux formations se retrouvent ce dimanche (15h) à Lyon, l’entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré est revenu avec beaucoup d’énervement sur la précédente confrontation des deux équipes, n’hésitant absolument pas à critiquer la mentalité des Lyonnais.

Auteur d’un début de saison très intéressant, le FC Nantes pointe à la 7ème place du classement de Ligue 1. Ce dimanche (15h), la formation d’Antoine Kombouaré se déplace sur la pelouse de l’OL, qui sort d’un superbe succès face aux Glasgow Rangers en Ligue Europa (1-4) ce jeudi. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur kanak a tenu des mots très amers concernant l’état d’esprit de la formation de Pierre Sage.

FC Nantes : Apres Benatia, Kombouaré relance la polémique https://t.co/t0swXxEYsv pic.twitter.com/KkKZ9mhzuC — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

« C’est une équipe qui a du vice et beaucoup d’expérience »

« Ça va être intéressant parce que j’aime bien l’idée d’affronter des équipes qui sont bien meilleures que nous. Il faut les regarder droit dans les yeux. Après, je le ressens comme ça, c’est une équipe qui a du vice et beaucoup d’expérience. Elle est capable aussi de beaucoup provoquer des fautes chez l’adversaire, de mettre une grosse pression sur l’arbitrage aussi », a ainsi lâché Antoine Kombouaré face aux journalistes. Ce dernier est longuement revenu sur la victoire lyonnaise controversée en avril dernier à Nantes (1-3).

« Nous, on n’ira pas là-bas en victime, ça m’est resté en travers de la gorge »

« J’ai encore en travers de la gorge ce que j’ai vécu la saison passée ici. Pour moi, c’est inacceptable. Il ne faudra pas répondre aux provocations, parce que ce qu’il s’est passé avec Nathan (Zeze) qui prend un coup de coude… Après, c’est facile de m’appeler en semaine, mais on se fait voler cette victoire. Le rôle de l’arbitre est important, car il y aura de la tension. Nous, on n’ira pas là-bas en victime, ça m’est resté en travers de la gorge. Et en plus, ils n’ont pas eu la victoire modeste. J’ai encore des images de leur banc, les entraîneurs qui sont venus provoquer. Moi, je n’aime pas ça. Il faut être respectueux. En plus, tu as eu l’avantage de l’arbitrage… », conclut Kombouaré.