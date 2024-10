Clash au FC Nantes, Kombouaré sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Jean-Charles Castelletto a été écarté du groupe du FC Nantes pour le déplacement à Lyon ce week-end après un accrochage avec Antoine Kombouaré. Ce dernier est d'ailleurs sorti du silence à l'occasion de son passage en conférence de presse, prenant le temps de minimiser cette affaire en rappelant que «cela fait partie de la vie du vestiaire».

Après le match nul frustrant contre l'ASSE le week-end dernier (2-2), Antoine Kombouaré a eu un accrochage avec son capitaine Jean-Charles Castelletto. Le défenseur des Canaris aurait réagi de manière véhémente à une remarque de son coach qui n'a pas du tout accepté la situation. Par conséquent, Jean-Charles Castelletto a été écarté du groupe qui se déplace à Lyon pour défier l'OL dimanche. A la place, il disputera un match à Panazol avec la réserve du FC Nantes qui évolue en N3.

Kombouaré évoque l'affaire Castelletto

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré a d'ailleurs évoqué cette affaire, en minimisant son impact. « Quand on est capitaine, il faut être exemplaire. Quand on fait des conneries, on s'excuse. C'est une sanction normale et juste. Comme tous les groupes, il y a de la vie, de la testostérone. Ça fait partie de la vie du vestiaire », rappelle le Kanak qui va donc rapidement passer à autre chose.

«Quand on est capitaine, il faut être exemplaire»

Privé de son capitaine, mais également de Tino Kadewere, blessé, Marcus Coco, suspendu, et Johann Lepenant, prêté par l'OL et qui n'est pas autorisé à jouer contre le club auquel il appartient, Antoine Kombouaré nourrit quand même des ambitions face aux Lyonnais. « On se sent armés pour jouer les équipes comme Lyon. Ce sont des matchs intéressants. Il faut les regarder dans les yeux ces équipes-là. C'est une équipe qui a du vice, qui peut mettre une grosse pression sur les arbitres. Il y aura de la tension », ajoute l'entraîneur du FC Nantes devant les médias.