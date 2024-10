Scandale à l’étranger, un joueur du PSG face à la justice

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le parquet de Milan a ouvert une enquête sur les relations étroites entre certains supporters milanais, aussi bien du Milan AC que de l'Inter, avec la mafia. Pour mener ses investigations, la justice devrait interroger plusieurs acteurs comme Javier Zanetti, Hakan Calhanoglu, mais aussi Milan Skriniar, ancien capitaine de l'Inter et aujourd'hui au PSG.

A Milan, les supporters font la loi dans les stades. Les dérives sont nombreuses dans les couloirs de San Siro, partagé par le Milan AC et l’Inter. Les chefs des ultras ont la main, ce qui permet d’éviter des débordements entre les supporters des deux équipes. Mais selon L’Equipe, il est aussi question de revente de billets au marché noir, gestion illégale des parkings, contrôle de la vente de boissons, de nourriture et de gadgets à l'intérieur et à l'extérieur du stade, extorsions, intimidations et violences pour maintenir la mainmise sur un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Le parquet de Milan s’est donc intéressé à ce marché occulte et a découvert des liens étroits avec la Ndrangheta.

Des liens entre l'Inter et la mafia ?

« La 'Ndrangheta s'est implantée en Lombardie dès 1954 et l'a colonisée. Cela revenait à prendre le contrôle de la région la plus riche d'Italie. Il y a des dizaines de clans installés à Milan. La 'Ndrangheta est la seule mafia qui transfère toute sa structure loin de son territoire d'origine, tandis que les Siciliens de Cosa Nostra et les Napolitains de la Camorra se contentent d'investir et de déplacer quelques hommes. Les profits liés aux affaires illicites dans les stades sont minimes en comparaison du trafic international de cocaïne, mais cela permet de dire "ici, c'est moi qui commande". C'est comme les chiens qui urinent pour marquer leur territoire. L'infiltration dans les kops milanais était prévisible, comme ce qui s'est déjà produit à la Juve. » a confié Antonio Nicaso, auteur de nombreux ouvrages sur ce clan.

Skriniar va être entendu

Dans le cadre de son enquête, le parquet devrait procéder à des interrogatoires, notamment avec des membres actuels ou passés de l’Inter. L’un des dirigeants du club italien Javier Zanetti va devoir répondre aux questions des enquêteurs, tout comme Hakan Calhanoglu, mais aussi Milan Skriniar. Bien qu’aujourd’hui au PSG, le défenseur slovaque devrait être entendu par la police dans les prochains jours.