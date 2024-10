Eleven All Stars 2 : «Petite sal***», Amine craque en direct après la polémique !

Arnaud De Kanel

La seconde édition de l'Eleven All Stars a tourné au fiasco samedi soir à Madrid. La rencontre a été interrompue une dizaine de minutes à la suite d'agissements racistes en tribunes. L'organisateur de l'événement, DJ Mariio, avait alors pris la parole au micro pour faire passer un message. Une prise de parole trop timide selon Amine, le capitaine des Bleus, qui n'a pas épargné son homologue espagnol.

Il n'y aura pas de troisième manche décisive entre la France et l'Espagne. En effet, l'organisation espagnole n'a clairement pas été du goût d'Amine qui a annoncé ne plus vouloir travailler avec son homologue DJ Mariio. La rencontre a notamment été entachée par un acte raciste qui a entrainé une prise de parole trop timide du streamer espagnol, vivement critiqué par le capitaine des Bleus dimanche soir sur Twitch.

«Ce n'est pas une bonne personne»

« J'ai fini par de moins en moins communiquer parce que je suis dégoûté, je me dis que je suis en train de me donner plus que le mec qui est censé organiser. Il est nul à chier ce gars. Tu as la chance de faire un évènement au Metropolitano, tu as des connaissances de partout, des joueurs de foot... sors toi les doigts, fais quelque chose de propre ! Hype les gens ! Les pauvres Espagnols, je les plains. Leur créateur de contenu c'est un cafard. Et ça m'a dégoûté. Je me suis dis pourquoi je communiquerais plus que le mec dont c'est censé être l'évènement ! Cette petite sal*** prend le micro, fait son timide... quand c'est pour célébrer, faire le malin, dire de la merde, là il y arrive. Mais quand c'est pour faire une morale sur le racisme, il est tétanisé. Tu te fous de la gueule du monde ? Ce mec, ce n'est pas une bonne personne. Je ne ferai plus rien avec ce mec. Il y a eu de la manipulation, plein de choses se sont passées », a déclaré Amine en live sur Twitch dimanche soir. Le streamer a également évoqué l'absence d'Ibai, le créateur de contenu le plus populaire d'Espagne.

«Il a cancel, je suis sûr qu'il a senti le bourbier»

« Il n'y avait pas ce côté divertissement qu'il y avait au premier match, quand tu savais qu'il y avait des mecs guez. Ibai n'est même pas venu, il m'a envoyé un message hier, il m'a dit 'désolé, il y a des gens chez nous qui ont été odieux, ce n'est pas normal ce qu'il s'est passé'. Il a cancel, je suis sûr qu'il a senti le bourbier », a ajouté Amine.