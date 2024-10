Eleven All Stars 2 : Amine refroidit SDM en direct !

Arnaud De Kanel

Samedi soir, l'équipe de France des streamers s'est inclinée face à l'Espagne à l'occasion de la seconde édition de l'Eleven All Stars. Après la rencontre, SDM avait annoncé «la belle» mais Amine a rapidement écarté cette hypothèse.

Vainqueurs de la première manche à Jean Bouin il y a pratiquement deux ans, l'équipe de France des streamers a chuté face à l'Espagne. Les Bleus d'Amine se sont inclinés deux buts à zéro au terme d'un match marqué par une interruption suite à des agissements racistes en tribunes. SDM avait teasé une belle décisive entre les deux équipes mais elle n'aura pas lieu.

Eleven All Stars 2 : «On a vu Vinicius», il raconte son calvaire https://t.co/QQOqPXSPA9 pic.twitter.com/XUJ7s5hhpr — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

SDM voulait une belle

« Ce qu'Amine me fait vivre, c'est incroyable ! Je me suis mis dans la peau d'un footeux, arriver avec l'enceinte... je me suis vu en Ligue des champions, c'était magnifique ! On a eu de bons adversaires aujourd'hui, ils ont bien renforcé leur équipe. Il y aura une belle, je l'annonce ! Même si Amine n'a pas encore pris sa décision, il y aura une belle ! On ne veut pas rester sur une défaite et cette fois ça fera mal ! », avait déclaré SDM samedi au micro de RMC Sport. Amine, déçu du comportement des Espagnols, a annoncé que le troisième match n'aura pas lieu.

«Il n'y a pas de belle, moi c'est mort»

« Je vous le dis, il n'y a pas de belle. Des gens s'attendaient à une belle mais il n'y a pas de belle. On nous a manqué de respect, il y a eu du racisme, on n'a pas été défendus par le créateur de l'évènement. Il n'y aura pas de troisième match. Manque de respect, problème de confiance... il n'y a pas de belle, moi c'est mort », a déclaré Amine sur sa chaine Twitch dimanche soir. Le capitaine des Bleus ne risque pas de s'arrêter là et il tentera à coup sûr de trouver un nouvel adversaire.