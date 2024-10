Eleven All Stars 2 : Amine fait son mea culpa

Arnaud De Kanel

Pas de miracle pour l'équipe de France des streamers à Madrid. Dans un match marqué par des décisions arbitrales nettement à la faveur des Espagnols, les Bleus se sont logiquement inclinés. Amine a tenu à présenter ses excuses aux supporters français.

Carton plein pour la deuxième manche du Eleven All Stars ! L'événement a connu un pic d'audience à 950 000 viewers, preuve de l'énorme engouement qu'il a suscité. La soirée a malgré tout viré au cauchemar pour les Bleus qui ont vu leur coéquipier Brawks être visé par un acte raciste. En effet, un supporter espagnol a mimé des gestes de singe en regardant le Français. Des supporters français auraient également été victimes d'actes à caractère raciste dans les tribunes. Amine, le capitaine des Bleus, s'en voulait à l'issue de la rencontre et il a donc fait son mea culpa.

«Je m'excuse»

« C'est un peu allé dans tous les sens, pas d'excuses, ils ont gagné. Après la pause, on a un peu lâché mentalement, il y a eu un faux rythme. Je m'excuse auprès des supporteurs, c'est moi qui vous ai mis dans cette situation, je suis prêt à assumer le sportif et l'extrasportif », a déclaré le créateur de contenu pour RMC Sport. Le présentateur de l'émission Zack En Roue Libre, Zack Nani, a également adressé un message aux supporters.

«On a essayé au max, désolé»

« Il faut remercier les gens qui sont venus. Match compliqué, on a eu du mal à développer du jeu, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Beaucoup d'autocrique, bravo à eux. On a essayé au max, désolé. Envoyez des messages à Alonz parce qu'il s'est tué à la tâche ! », a confié Zack Nani. La belle est attendue et déjà dans toutes les têtes des Français qui entendent bien faire oublier au plus vite cette soirée qui a viré au cauchemar.