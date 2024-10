Eleven All Stars 2 : Inoxtag, Amine... Les streameurs français balancent sur le scandale raciste !

Arnaud De Kanel

Un peu moins de deux ans après l'immense succès de l'Eleven All Stars à Paris, streamers français et espagnols remettaient le couvert samedi soir pour la revanche. Mais l'événement a été gâché par des insultes à caractère raciste qui ont provoqué l'arrêt temporaire du match et la colère de nos Bleus.

L'Espagne a pris sa revanche. Battus en 2022, les streamers espagnols ont fait tomber leurs homologues français (2-0) au Riyadh Air Metropolitano, l'antre de l'Atletico Madrid, dans une ambiance électrique. Inoxtag, Zack Nani ou encore Djilsi n'ont pu empêcher la défaite des Bleus lors d'un match qui fut marqué par des insultes à caractère raciste visant le Français Brawks. La rencontre a donc été interrompue pendant une dizaine de minutes. Inoxtag et Amine ont fait part de leur désarroi.

«Il y a des choses négatives qui ont été dénoncées pendant ce match et c'est bien»

« Il y a eu des petits incidents mais il ne faut pas globaliser. Il y a des personnes irrespectueuses dans les spectateurs mais il y en a des bonnes aussi. Il y a beaucoup de Français qui nous ont encouragés. On a perdu, on a donné le maximum. En tout cas moi je ne suis pas fort en foot mais j'ai donné le maximum pour dégager une bonne énergie, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. On a perdu, c'est le jeu. Prochaine fois, on gagnera. Des Espagnols sont venus dans les vestiaires avec nous, en nous disant 'vous savez quoi ? Nous aussi on arrête le match si vous voulez arrêter'. Ils ont été cools. Il faut retenir le positif. On s'est amusés, on a fait du sport. Il y a des choses négatives qui ont été dénoncées pendant ce match et c'est bien. Mais essayons de retenir quelque chose de positif et on reviendra plus forts », a déclaré Inoxtag au micro de RMC Sport. Amine a bien évidemment réagi, dénonçant fermement ces comportements et saluant également la réaction de l'équipe espagnole.

«On ne peut pas laisser passer ça»

« C'est plus qu'important, on veut juste faire du football et proposer un divertissement. Nous, en tant que créateurs de contenus, de manière modeste parce qu'on ne dit pas qu'on va faire du foot de haut niveau, on est là pour montrer aux gens qu'on peut sortir de notre trou et produire des choses, montrer l'exemple. Ce qu'il s'est passé de manière extrasportive ce soir, c'est inadmissible, on sera toujours là pour combattre ça. On montre d'une certaine manière l'exemple, on est parfois des modèles pour certains. On ne peut pas laisser passer ça. Je remercie certains joueurs espagnols qui ont été exemplaires, sont venus vers moi et m'ont dit 'on arrête le match avec toi'. Les supporteurs, on ne peut pas tout contrôler mais je regrette, je m'excuse auprès de tout le monde parce que c'est ma responsabilité, c'est ma faute. Je le savais avant de venir ici, il n'y a que moi qui peut endosser ça. Je m'excuse auprès des joueurs, des supporteurs qui se sont fait insulter. Mais on n'est pas là pour faire les victimes, on va combattre ce truc. Il faut tenir jusqu'au bout, il faut être ferme, il n'y a pas de débat. On a agi de manière normale. L'eau mouille, le feu ça brûle, ce qu'on a fait c'est normal. Tout le monde devrait agir comme ça, c'est tout », a déclaré le capitaine de l'équipe de France.