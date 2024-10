Surprise au PSG, les stars des réseaux sociaux débarquent !

Arnaud De Kanel

Le PSG a reçu une visite un peu particulière la semaine passée. En effet, les stars des réseaux sociaux comme Aminematue, Inoxtag ou encore Pfut sont venus au centre d'entrainement du club de la capitale pour préparer au mieux le match retour tant attendu face à l'Espagne.

Après l'immense succès du match aller qui s'était joué dans un Jean Bouin comble et suivi par plus d'un million de personnes, les stars d'internet françaises et espagnoles s'affronteront à nouveau le 16 octobre prochain. AmineMaTue, le capitaine de l'équipe de France, avait vendu la èche au mois de juin. « L’Eleven All Stars, il y en aura d’autres, je vous le dis », avait déclaré le streamer. Ce dernier avait sorti le grand jeu en août dernier en publiant une vidéo avec Zinédine Zidane. Après l'annonce de sa sélection, il a offert un très beau cadeau à ses joueurs.

Les stars d'Internet affronteront l'Espagne à Madrid

Les Espagnols auront bientôt l'occasion de prendre leur revanche. Sur ses réseaux sociaux, le streamer Aminematue, suivi par 2,6 millions d’abonnés sur la plateforme X (anciennement Twitter), a confirmé que le match retour tant attendu se tiendra le 12 octobre prochain. Cette rencontre se jouera dans un cadre prestigieux : le Wanda Metropolitano, stade habituellement dédié aux exploits de l’Atlético Madrid et de sa star Antoine Griezmann. Une date à marquer d'une pierre blanche pour les fans de football et d’esports. Inoxtag, Pfut ou encore Carlito seront présents, eux qui ont eu le droit de s'entrainer au Campus PSG.

Les streameurs débarquent au PSG

Le club de la capitale a ouvert ses installations à la bande d'AmineMaTué. « En visite au Campus PSG (👀), les 4 joueurs de l’Equipe France d’@aminematue, @inoxtag, @rafcarlito et @pfut10 ont pu recevoir leur maillot Third #PSGxJordan avant leur départ en Espagne. On est derrière vous les gars ! », a publié le PSG sur Instagram. La rencontre sera à suivre sur Twitch.