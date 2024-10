Zidane fait son retour à Marseille, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Relativement discret dans les médias, Zinédine Zidane s'est livré dans la presse. Le champion du monde 1998 s'est prononcé sur sa vie familiale, bien loin des terrains de football. Domicilié en Espagne depuis plusieurs années, l'ancien coach du Real Madrid se rend régulièrement à Marseille, sa ville natale, pour rendre visite à sa famille.

Absent des terrains de football depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane a hérité d’un nouveau rôle depuis peu, celui de grand-père. L’icône du football français s’est livré sur sa vie privée lors d’un entretien accordé à Madame Figaro

PSG - Dembélé : Le policier Luis Enrique s’est totalement trompé ! https://t.co/uNwGracLVh pic.twitter.com/ViKHs0YVyQ — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Zidane n'est pas pressé

« J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi » a confié Zidane.

Il partage sa vie entre la France et l'Espagne

Le champion du monde 1998 profite donc de sa famille et se rend régulièrement à Marseille, sa ville natale, pour saluer ses proches. « Les réunions de famille continuent, souvent à Marseille, avec maman, papa, les frères et soeurs... Mais c'est plutôt 'Marseille discret', c'est-à-dire à la maison » a confié Zidane.