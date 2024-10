Mercato : La grande annonce de Zidane sur son retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane ne semble pas pressé de retrouver les terrains de football. Sa dernière apparition publique remonte aux Jeux Olympiques de Paris. Depuis, le technicien français se fait discret, profitant de sa famille, et notamment de sa petite-fille. Alors que son retour se fait attendre, le champion du monde 1998 est sorti du silence.

La carrière d’entraîneur de Zinédine Zidane se limite, pour l’instant, au Real Madrid. Y aura-t-il une suite ? Plus le temps passe, plus les doutes sont nombreux autour du futur du technicien. Cela fait plus de trois ans que le champion du monde 1998 n’a pas dirigé un club. On lui promet l’équipe de France, mais Didier Deschamps est collé à son poste. La Juventus ? Manchester United ? Le PSG ? Aucun de ces projets ne l’intéressent. Alors en attendant que la porte s’ouvre, Zidane profite de sa famille.

« J'ai envie d'autres choses »

Lors d’un entretien accordé à Madame Figaro, il s’est exprimé sur son quotidien. « J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi. Les réunions de famille continuent, souvent à Marseille, avec maman, papa, les frères et soeurs... Mais c'est plutôt 'Marseille discret', c'est-à-dire à la maison » a-t-il confié.

Zidane se lâche sur sa vie privée

Relativement discret sur sa vie personnelle, il a accepté d’évoquer sa relation avec sa femme, Véronique. « J'aime bien écrire des petits mots à mon épouse. Ça devient presque original aujourd'hui parce qu'avec le téléphone, on n'a plus tendance à écrire. Pourtant, un mot écrit à la main, ça fait toujours effet et plaisir. Je l'avoue, mon écriture n'est pas la plus belle, ni la plus fantastique, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est le geste et ce que vous mettez dedans » a déclaré Zidane.