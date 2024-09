Équipe de France : C’est terminé pour Zinédine Zidane !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de la Fédération française de football, Philippe Diallo a scellé l'avenir de Didier Deschamps. Le dirigeant a confirmé que le sélectionneur irait jusqu'au bout de son contrat, soit jusqu'en 2026, malgré les critiques sur le niveau de jeu des Bleus. Une annonce qui met un terme à la rumeur Zinédine Zidane.

En atteignant la finale du Mondial 2022, Didier Deschamps s’est donné le droit de prolonger l’aventure en équipe de France. Le sélectionneur est désormais lié à la FFF jusqu’en 2026. Mais les récentes prestations des Bleus et le niveau affiché par la bande de Kylian Mbappé ont jeté le trouble sur son avenir. Certains ont réclamé son départ, notamment après la défaite face à l’Italie en Ligue des Nations. Mais comme indiqué par Philippe Diallo, la confiance en Deschamps reste totale.

Diallo annonce la couleur

« Je ne partage pas du tout cette analyse. On a fait une demi-finale de l'Euro, deux ans après une finale de Coupe du monde, nos résultats dans la durée sont exceptionnels. J'ai reçu Didier Deschamps pour faire un bilan après l'Euro, il est venu aussi devant le comité exécutif. Et le mot qui est revenu en conclusion, c'est le terme d'oxygénation. Ce mot est adapté. Le cadre de l'équipe de France est solide, efficace et talentueux, mais il faut introduire de l'oxygène » a déclaré le président de la FFF.

Zidane est fixé

Diallo a confirmé que Deschamps poursuivrait l’aventure jusqu’en 2026, ce qui jette un froid sur la piste Zinédine Zidane. « Ce n'est pas mon sujet immédiat. Didier est le sélectionneur au plus beau palmarès de l'histoire du football français, il a deux ans de contrat jusqu'à la Coupe du monde. Point. Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes. Il y a une forme d'injustice. J'entends des commentaires alors même qu'il devrait jouir plutôt d'une forme de gratitude par rapport à ce qu'il a amené à cette équipe de France depuis douze ans. Chapeau bas » a-t-il lâché.