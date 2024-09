Mbappé : «C’est un manque de respect», il craque en plein match

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi soir, la chaîne espagnole Movistar a diffusé les échanges entre Kylian Mbappé et l'arbitre Munuera Montero durant la rencontre entre le Real Madrid et l'Espanyol Barcelone (4-1). Averti pour un geste d'humeur à la 32ème minute, l'ancien joueur du PSG a été sermonné. Une discussion de plusieurs secondes s'en est suivie.

Kylian Mbappé a repris son rythme de croisière. Le joueur du Real Madrid a trouvé le chemin des filets lors des trois derniers matches de son équipe. Encore face à l’Espagnol Barcelone dimanche soir, l’ancienne star du PSG y est allée de son but. Mais avant de tromper le portier adverse, Mbappé a été averti par l’arbitre pour un geste d’humeur (32ème minute). Ce lundi soir, la chaîne espagnole Movistar a révélé la teneur des échanges entre l’international français et l’arbitre de la rencontre. Et elles ont été animées.

« C'est irrespectueux de me faire ça »

« C'est irrespectueux de me faire ça » a lâché Munera Montero à Mbappé après que ce dernier ait effectué un mouvement de bras pour exprimer son mécontentement. Ce à quoi l’international français a répondu : « Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne parle pas, je ne parle pas ! ». Un argument qui n’a pas convaincu l’arbitre de la rencontre, qui lui a infligé un carton jaune.

Mbappé surpris par son carton

« C'est un manque de respect Kylian (…) C'est du mépris » explique Montero. Mais visiblement, le joueur du Real Madrid n’est pas d’accord avec l’interprétation de l’arbitre. « Je ne vous dis rien là... Juste le geste. Mais parle-moi... Tu ne peux pas me donner un carton comme ça » a-t-il déclaré. Par la suite, Montero imite le geste de Mbappé et prononce ces mots. « C'était un geste très moche et c'est vous qui l'avez fait ». Kylian Mbappé a donc écopé du premier carton jaune de sa saison, mais cela ne l’a pas perturbé outre mesure, comme l’attestent son but et sa passé décisive.