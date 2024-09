Mbappé : Un clash est annoncé avec Deschamps ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps, la relation pourrait vite devenir glaciale. C'est en tout cas la prédiction de Gilles Verdez. Sur le plateau de Touche pas à mon Poste, le journaliste a annoncé que le nouveau joueur du Real Madrid voudrait prendre du galon au sein de l'équipe de France, ce qui pourrait provoquer des étincelles.

Depuis mars 2017, et sa première sélection sous le maillot de l’équipe de France, Kylian Mbappé a toujours pu compter sur le soutien de Didier Deschamps qui l’a, très vite, pris sous son aile. Le sélectionneur des Bleus n’hésite pas à monter au créneau pour défendre sa star, comme lors du dernier rassemblement.

Deschamps a défendu sa star

« Il n'a fait que trois matchs dans un nouveau club, il a marqué. Lui il se sent bien, et je l'ai trouvé en jambes avec du jus. Après, il a toujours marqué des buts, il est là-bas et c'est son choix. Il a tout pour que ça se passe bien et même très très bien » avait confié le sélectionneur de l’équipe de France.

Mbappé va débuter un bras de fer

Mais selon les dires de Gilles Verdez, la situation pourrait vite se tendre entre Deschamps et Mbappé. « Il se dit qu’il pourrait entamer un bras de fer avec Dechamps sur le thème “je suis le boss”. Et il va perdre parce que Deschamps est un fin politique »a confié le chroniqueur durant l’émission Touche pas à mon Poste sur C8.