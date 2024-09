Mbappé : La presse espagnole sort une info retentissante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le quotidien madrilène Marca fait beaucoup ce parler ce mardi puisqu'il annonce dans son édition que Vinicius Junior, l'attaquant brésilien du Real Madrid, remportera le Ballon d'Or 2024 et succèdera à Lionel Messi. Kylian Mbappé, qui pouvait également prétendre au titre, est donc surclassé par son coéquipier.

Qui sera le Ballon d'Or 2024 et succèdera ainsi à Lionel Messi ? Plusieurs stars sont en course pour rafler le trophée, comme Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappé (Real Madrid, ex-PSG), Jude Bellingham (Real Madrid) ou encore Vinicius Junior (Real Madrid). Et la mèche est vendue dans la presse espagnole sur ce dossier.

Un pépin embête à nouveau une star du Real Madrid https://t.co/pXRpGsvHAf pic.twitter.com/h57HQt8VdQ — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

Marca annonce Vinicius Ballon d'Or !

Selon le quotidien MARCA, c'est Vinicius Junior qui remportera le Ballon d'Or 2024. L'attaquant brésilien figure en une de l’édition de ce mardi, avec un montage le montrant avec le trophée à la main et le titre suivant : « Tous les chemins mènent à l’or ». Kylian Mbappé, son nouveau coéquipier du Real Madrid, a donc été dépassé par Vinicius et devra une nouvelle fois passer son tour pour le Ballon d'Or.

Nike prépare le coup

MARCA annonce par ailleurs que la marque Nike, équipementier de Vinicius Junior, aurait déjà anticipé ce futur succès au Ballon d'Or. Une mise en scène dans les rues de Madrid aux côtés de Cristiano Ronaldo serait envisagée, et les fameuses chaussures de football en or sont déjà prêtes selon le quotidien espagnol. Tout cela sous les yeux de Kylian Mbappé, qui va donc une nouvelle fois passer son tour...