Real Madrid : Il annonce une belle surprise avec Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison poussif avec le Real Madrid, Kylian Mbappé commence à rentrer dans le rythme de sa nouvelle équipe. L'attaquant français semblait un peu à la peine physiquement pour démarrer ce nouvel exercice et il manquait cruellement d'efficacité dans le jeu du club espagnol. Mais l'espoir d'une grande saison est permis au vu de ses dernières sorties...

Le Real Madrid n'a toujours pas perdu un match depuis le début de la saison mais il est vrai que le niveau de jeu n'est pas toujours rassurant. L'arrivée de Kylian Mbappé a chamboulé pas mal de choses et Carlo Ancelotti veut apporter quelques modifications. Mais le capitaine des Bleus est de plus en plus rassurant lors de ses dernières sorties, comme c'est le cas du Real Madrid dans sa globalité d'ailleurs.

Mbappé vers une évolution positive

Buteur lors de sa toute première apparition sous le maillot madrilène face à l'Atalanta Bergame avant le début du championnat, Kylian Mbappé se cachait un peu derrière ces débuts en fanfare. Dans le jeu, il était parfois vraiment à la peine et d'ailleurs, il a dû attendre le 4ème match de Liga pour retrouver le chemin des filets. « Je suis surpris et bluffé par son adaptation au poste de n°9. J'ai vu son évolution depuis le match contre Majorque où il ne savait pas comment se situer sur le terrain. Je le vois retrouver sa vitesse de pointe. Il n’est pas encore récompensé sur toutes les actions offensives du Real et il a surtout marqué des penalties, c’est vrai, mais encore fallait-il les marquer » note Sonny Anderson, invité de l'émission Bartoli Time.

« Je suis assez bluffé »

Cette semaine, le Real Madrid aura fort à faire avec un duel face à l'Atlético de Madrid dimanche. L'occasion peut-être pour Kylian Mbappé de se montrer encore plus face à un sérieux adversaire. « Il y a eu une passe décisive pour Vinicius, il a failli en faire une pour Endrick. Il se retrouve dans un rôle d’attaquant où il n’est pas seulement dos au but pour jouer au milieu des défenseurs, mais il se déplace, à gauche, à droite, il est passeur. Je suis assez bluffé parce que son adaptation se fait assez rapidement à ce poste qui n’est pas son poste de formation » poursuit-il.