Mbappé - Real Madrid : Le coup de gueule d’Ancelotti en privé !

Pierrick Levallet

Arrivé libre en provenance du PSG cet été, Kylian Mbappé a vécu un début de saison compliqué. Le capitaine de l’équipe de France commence à reprendre du poil de la bête, mais son efficacité devant le but pose problème. Carlo Ancelotti serait d’ailleurs en train de s’agacer, et il l’aurait bien fait savoir en interne.

Le Real Madrid a sans doute réalisé le plus joli coup du mercato estival. Le club madrilène a signé Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a donc rejoint Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo dans une attaque de folie. Mais le début de saison des Merengue n’a pas été aussi flamboyant qu’escompté.

Le Real Madrid manque de réalisme

En effet, le Real Madrid fait face à quelques difficultés dans le jeu, notamment en première période. La Casa Blanca n’entame pas vraiment bien ses matchs depuis le début de saison. Les attaquants des Merengue manquent d’efficacité devant le but, et cela agacerait Carlo Ancelotti en interne.

Ancelotti a poussé un coup de gueule en interne

Comme le rapporte Relevo, l’entraîneur du Real Madrid n’apprécierait pas vraiment le manque de réalisme de ses attaquants, et en particulier de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 s’est notamment procuré de nombreuses occasions contre l’Espanyol Barcelone ce samedi, sans trouver le chemin des filets pour autant. Kylian Mbappé a attendu un penalty en fin de match pour marquer son but. Carlo Ancelotti commencerait à s’agacer, et aurait ainsi poussé un coup de gueule en interne. À voir si son message sera passé dans le vestiaire.