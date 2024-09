Mercato : Zidane se fait rembarrer pour un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En évoquant la carrière de Raphaël Varane, Gervais Martel a révélé quelques anecdotes sur l'ancien défenseur du RC Lens. Le dirigeant a dévoilé les coulisses de son départ vers le Real Madrid en 2011. Entraîneur du club espagnol, Zinédine Zidane avait passé un coup de fil au joueur, qui avait, visiblement, d'autres priorités.

A seulement 31 ans, Raphaël Varane a mis un terme à sa carrière. Usé par les blessures physiques et psychologiques, le défenseur a annoncé sa retraite, ce mercredi, sereinement. Son ancien président au RC Lens, Gervais Martel lui a rendu hommage en dévoilant quelques anecdotes sur son départ au Real Madrid en 2011.

On en sait plus sur son départ au Real Madrid

« Avec son manager, on commence à rechercher un point de chute. Il y a Paris et Arsenal qui se renseignent et puis il y a le Real, avec José Mourinho et Zinedine Zidane » a confié l’ancien responsable au micro de La Chaîne L’Equipe.

« C’est tout Raphaël dans cette histoire »

Directeur sportif du Real Madrid, Zinédine Zidane avait pris le soin de le contacter. La réponse de Varane illustre son sérieux et sa personnalité bien à part. « Ce jour-là, je lui dis de rappeler Zizou et il me répond qu’il a un oral de baccalauréat l’après-midi, et qu’il s’en occupera plus tard. C’est tout Raphaël dans cette histoire. J’aurais aimé le garder plus longtemps. Il a une image sans aucune tâche » a révélé Martel.