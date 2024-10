«Il te tend les bras», le PSG rate une magnifique opportunité ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité parmi les cibles du PSG pour le poste d’entraîneur avant la nomination de Luis Enrique, Thiago Motta n’a finalement pas fait son retour dans la capitale et s’est engagé en faveur de la Juventus cet été. Daniel Riolo ne cache pas ses regrets de ne pas avoir vu l’ancien milieu retrouver le Parc des Princes.

Il y a un an, le Paris Saint-Germain misait sur Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier. D’autres profils avaient été étudiés à cette époque par les dirigeants parisiens, à l’instar de Julian Nagelsmann ou encore Thiago Motta, qui sortait d’une saison très prometteuse à Bologne. Nasser Al-Khelaïfi a toujours apprécié son ancien joueur qui a finalement pris le chemin de la Juventus cet été. Un scénario que regrette amèrement Daniel Riolo.

Départ de Mbappé : Le PSG a tenté un transfert à 200M€ https://t.co/pvcAsma2tx pic.twitter.com/oGlA6ZUx5I — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Ça me fait beaucoup de mal de voir Thiago Motta à la Juventus »

« A chaque fois, ça me fait beaucoup de mal de voir Thiago Motta à la Juventus. Cet entraîneur que j’ai réclamé tellement… Le football, c’est également une histoire, des histoires qu’on raconte et Thiago Motta, son destin c’était d’être sur le banc du PSG. Et là il est à la Juve et évidemment qu’il va réussir. C’était lui qu’il fallait prendre, mais c’est comme ça. Il suffit de le regarder, son attitude, c’était nous. Il était pour le PSG. Il te tend les bras, ça doit être ton coach et tu ne le prends pas. On a un président tellement catastrophique », a lâché le journaliste dans l’After Foot.

« Je suis heureux avec Luis Enrique, mais il ne faut jamais dire jamais »

En mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait laissé la porte ouverte à une arrivée de Thiago Motta malgré la présence de Luis Enrique sur le banc et sa possible prolongation au PSG. « C’est un garçon exceptionnel qui saura certainement bien réussir à Turin, lâchait en mai le président parisien, interrogé par Tuttosport. Il a été avec nous pendant six saisons, remportant de nombreux trophées nationaux, et j’ai pu apprécier ses qualités technico-tactiques et humaines. Reviendra-t-il à Paris dans le futur ? Pour l’instant, je suis heureux avec Luis Enrique, mais il ne faut jamais dire jamais. »