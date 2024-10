OM : Un joueur dit stop pour éviter le pire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Valentin Rongier a retrouvé l’infirmerie la semaine dernière à cause d’une blessure au mollet, de quoi rappeler de très mauvais souvenirs au milieu de terrain de l’OM, absent la quasi-totalité de la dernière saison. Cependant, ce nouveau pépin physique serait mineur, au point que le principal intéressé pourrait faire son retour dans le groupe de Roberto De Zerbi ce week-end.

Blessé au genou le 4 novembre 2023, Valentin Rongier pensait s’éloigner des terrains quelques semaines afin d’être de retour pour la fin de la saison, mais rien ne s’est passé comme prévu pour l’ex-capitaine de l’OM, qui a dû patienter jusqu’à ce nouvel exercice pour retrouver ses coéquipiers, avec un nouvel entraîneur aux manettes, Roberto De Zerbi.

Rongier peine à retrouver sa place

Une absence qui a coûté cher à Valentin Rongier, relégué à la quatrième place dans la hiérarchie des capitaines phocéens et désormais titulaire occasionnel. Apparu à peine six minutes sur les trois premières journées de Ligue 1, le numéro 21 de l’OM a ensuite enchaîné face à l’OGC Nice (73 minutes) puis l’Olympique Lyonnais (79 minutes) avant d’être freiné par une nouvelle blessure.

Une absence préventive

Absent de l’entraînement avant le déplacement à Strasbourg, Rongier n’avait pas fait le déplacement en Alsace à cause d’une gêne musculaire, de quoi lui rappeler de mauvais souvenirs. Mais selon La Provence, cette nouvelle blessure n’est pas importante et sans rapport avec celle qui l’a éloigné des terrains presque une année. Rongier a préféré s’arrêter pour justement éviter une longue indisponibilité et pourrait déjà faire son retour dans le groupe pour affronter Angers ce vendredi.