Benatia : L'OM dénonce un scandale !

Amadou Diawara

Alors qu'il s'en est pris à Benoit Bastien, arbitre d'OL-OM le 22 septembre, Medhi Benatia a écopé de six matchs de suspension, dont trois fermes. Via un communiqué, le club présidé par Pablo Longoria a fait part de son mécontentement, estimant que cette décision est « surprenante » et « incompréhensible ».

Lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM le 22 septembre, Medhi Benatia s'est emporté à la mi-temps. Alors que Leonardo Balerdi a été expulsé et que les Gones ont bénéficié d'un penalty, le conseiller sportif marseillais s'en est pris à l'arbitre Benoit Bastien. « Il y a faute de Lacazette au départ. Deux fautes de Balerdi et tu lui mets carton rouge. Commence à nous respecter. Ne prenez pas les gens pour des cons », a hurlé Medhi Benatia.

Six matchs de suspension pour Benatia

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a sanctionné Medhi Benatia. En effet, le dirigeant de l'OM a écopé de six matchs de suspension, dont trois fermes. Une décision qui a fait réagir le club phocéen.

« Cette décision n’est pas cohérente»

Par le biais d'un communiqué, l'OM a crié au scandale après la sanction de Medhi Benatia. « L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à son conseiller sportif, Medhi Benatia. Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre dernier. Cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente, ni équilibrée au regard de situations ou évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué. L’OM tient à préciser que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire », peut-on lire sur le site officiel de l'OM.