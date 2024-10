Détesté en France, l’OM tient son remplaçant !

Arnaud De Kanel

Suspendu deux matchs par la FIFA, Emiliano Martinez manquera les deux prochaines rencontres de l'Argentine. Le portier d'Aston Villa, qui est l'un des joueurs les plus détestés en France, sera vraisemblablement remplacé par Geronimo Rulli, le nouveau gardien de l'OM.

Cet été, l'OM a recruté pas moins de douze nouveaux joueurs. Parmi-eux, un champion du monde argentin en la personne de Geronimo Rulli. Excellent depuis le début de la saison, il sera récompensé par un rôle de numéro 1 durant la trêve suite à la suspension d'Emiliano Martinez.

Rulli va remplacer Martinez !

Bourreau des Bleus en 2022, Emiliano Martinez a été suspendu deux matchs par la FIFA en raison d'un nouveau geste déplacé après, cette fois-ci, le sacre de l'Argentine en Copa America. La presse argentine s'accorde à dire que Geronimo Rulli aura l'honneur de le remplacer. Une belle récompense pour le gardien de l'OM qui réalise un super début de saison. Lionel Scaloni lui fera donc appel pour remplacer un homme qu'il apprécie énormément, bien qu'il soit détesté en France.

«Une super personne»

« Je suis très ami avec lui, on a une super relation, et je comprends très bien ce que Dibu provoque chez les autres. Mais si vous le connaissez vraiment, c'est une super personne, quelqu'un de très bon. Mais c'est ce que je disais : quand il s'agit de compétition, il veut gagner et il fera tout son possible pour te battre. Moi j'ai ma propre routine, je n'arriverais pas à faire ce qu'il fait lui avant un tir au but, pas parce que je n'aime pas, mais parce qu'à ce moment-là je pense à autre chose. On étudie beaucoup les tirs au but, et avant cette finale aussi, rien n'a été dû au hasard, on s'était beaucoup entraîné », confie le portier de l'OM au sujet de Dibu Martinez dans L'Equipe. Un grand moment l'attend.