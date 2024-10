Greenwood - OM : Le mercato s’affole déjà !

Axel Cornic

Recruté pour 30M€ lors du mercato estival, Mason Greenwood cartonne avec l’Olympique de Marseille et à l’étranger comme en France, plusieurs clubs l’observeraient de près. Cela serait vraisemblablement le cas du Paris Saint-Germain, mais deux autres mastodontes européens auraient récemment fait irruption dans ce dossier.

Les satisfactions sont nombreuses à Marseille depuis le début de la saison, avec Roberto De Zerbi qui a accueilli plus d’une dizaine de renforts. Le plus important est sans aucun doute Mason Greenwood, l’ancien prodige de Manchester United qui tente de relancer sa carrière à l’OM depuis ses problèmes avec la justice anglaise.

Les débuts encourageants de Greenwood

Pour le moment, il le fait plutôt bien ! Après un prêt très encourageant à Getafe il y a un an, l’ailier de 23 ans est l’une des sensations de ce début de saison avec l’OM... où il pourrait bien ne pas faire long feu. The Sun a en effet récemment annoncé que Greenwood serait très suivi en ce moment et il aurait même tapé dans l’œil du PSG, grand rival des Marseillais.

Le Bayern et l’Atlético après le PSG ?

D’après les informations de Mediaset, deux autres gros clubs européens se seraient intéressés à Mason Greenwood en ce début de saison. Il s’agirait de l’Atlético de Madrid et du Bayern Munich, qui semblent beaucoup apprécier la recrue star du mercato de l’OM. A noter que Manchester United a inséré une clause de 50% sur la revente, s’assurant ainsi un possible joli pactole à venir.