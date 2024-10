PSG : Son buzz avec Luis Enrique la fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Outre la défaite du PSG face à Arsenal, ce mardi soir, on a énormément parlé de la folle séquence où Luis Enrique a été interview par Margot Dumont à l’issue de la rencontre. En ne voulant pas répondre à la journaliste à propos de sa tactique, l’entraîneur du PSG est vivement critiqué. Un buzz auquel ne s’attendait clairement pas la journaliste de Canal+.

S’exprimant déjà par obligation à la presse, Luis Enrique n’avait pas le coeur à parler ce mardi soir après la défaite du PSG contre Arsenal. Ainsi, quand Margot Dumont, journaliste Canal+, lui a demandé des explications sur sa tactique, l’entraîneur parisien a lâché une réponse qui a fait polémique : « Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas ». Depuis, on ne parle que de cette réponse de Luis Enrique, jugée comme misogyne par beaucoup…

PSG : «Envie de lui foutre une tarte», Luis Enrique le fait exploser https://t.co/jaEd27Zzdn — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Très étonnée »

Concernée par ce buzz, Margot Dumont ne s’attendait pas à cela. Pour L’Equipe, la journaliste a expliqué : « J'étais très étonnée que ça fasse autant le buzz. Moi, je n'ai rien fait de spécial, juste mon métier et sa réponse n'était pas méchante envers moi, c'était plus global ».

« Des messages de soutien de joueurs et d’entraîneurs »

« J'ai reçu beaucoup de messages positifs et finalement, la seule chose que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver à faire ce métier, avoir la reconnaissance de la profession, de grands cracks du journalisme, de grandes chaînes comme Canal+ et avoir ce soutien des confrères. (…) J'ai eu aussi des messages de soutien de joueurs et d'entraîneurs aussi, c'est sympa, et ça veut dire que quelque part ton métier, tu ne le fais pas si mal », a aussi révélé Margot Dumont.