PSG : Margot Dumont annonce la couleur pour les retrouvailles avec Luis Enrique

Alexis Brunet

Dernièrement, une interview de Luis Enrique a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Après la défaite de son équipe face à Arsenal, le coach du PSG était interrogé par la journaliste de Canal +, Margot Dumont, et il s’est montré très froid, même irrespectueux pour certains. Toutefois, la journaliste ne semble pas traumatisée par cet épisode et n’appréhende pas du tout de recroiser l’Espagnol.

Les Parisiens n’ont pas fait la fête mardi soir. Alors qu’ils affrontaient Arsenal en Ligue des champions, les joueurs du PSG ont perdu 2-0, en rendant une copie bien pâle. Il ne fallait donc pas s’attendre à ce que Luis Enrique soit très sympathique avec les journalistes après la rencontre, lui qui n’aime de base pas beaucoup ce genre d’exercice, mais qui le fait par obligation.

« Je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique car vous ne la comprendriez pas »

Mardi soir, c’est Margot Dumont qui a fait les frais de l’amour de Luis Enrique pour la presse. Alors que la journaliste de Canal + interrogeait le coach du PSG sur sa tactique mise en place contre Arsenal, ce dernier n’a tout simplement pas voulu répondre à la question. « Si je peux vous expliquer mon idée tactique ? Non, je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique car vous ne la comprendriez pas. L’équipe a besoin de corriger beaucoup de choses. Mais je n’ai pas l’intention d’expliquer ça. »

« Je vais essayer de lui faire passer un message »

Pour L’Équipe, Margot Dumont est revenue sur son échange avec Luis Enrique. La journaliste a affirmé qu’elle n’appréhendait pas du tout de recroiser le coach du PSG, mais elle va tout de même essayer de lui faire passer un message au sujet de cet épisode. « J'appréhende de le retrouver ? (Elle rit) Mais pas du tout. Je vais essayer de lui faire passer un message pour lui dire que pour moi, il n'y a pas de sujet et qu'on passe à autre chose. Et la prochaine fois que je le vois, il y aura un échange avant, en off. Il n'aime pas les médias, c'est son choix et sa vision des choses. Mais c'est un professionnel et un entraîneur capé, avec beaucoup d'expérience. Il ne devrait donc pas répondre de cette manière-là. »