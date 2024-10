PSG : Luis Enrique dégoupille contre Dembélé, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Mardi soir, alors que le PSG affrontait Arsenal en Ligue des champions, Ousmane Dembélé n’était ni sur le terrain, ni sur le banc de touche. Le Français était resté à Paris, car il ne faisait pas partie du groupe retenu par Luis Enrique. L’attaquant aurait été puni après être arrivé très en retard à un entraînement après le match contre Rennes.

Invaincu depuis le début de la saison, le PSG a enfin connu sa première défaite ce mardi face à Arsenal en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont perdu 2-0 et ils n’ont pas réussi à montrer grand chose face aux Gunners. Il faut dire que le club de la capitale devait composer avec un absent de taille en attaque, Ousmane Dembélé.

Dembélé était privé de déplacement à Arsenal

Si Ousmane Dembélé ne faisait pas partie de la délégation parisienne qui avait voyagé à Londres, ce n’était pas à cause d’une blessure. L’attaquant du PSG faisait les frais d’une décision disciplinaire de la part de Luis Enrique. On saurait d’ailleurs l’élément qui a fait disjoncter le coach espagnol et donc le pousser à prendre une telle décision.

Dembélé est arrivé en retard à l’entraînement

D’après les informations de Foot Mercato, Ousmane Dembélé aurait été privé du match face à Arsenal, car il serait arrivé très en retard à l’entraînement après le match contre Rennes. L’attaquant du PSG n’avait qui plus est aucune justification, ce qui a irrité Luis Enrique et qui l’a donc forcé à prendre cette décision.