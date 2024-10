PSG : Une star de la télé part au clash avec Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’a jamais caché son peu d’intérêt pour l’exercice médiatique, Luis Enrique est au cœur d’une polémique après avoir refusé de répondre à une question tactique posée par la journaliste Margot Dupont après la défaite du PSG sur la pelouse d’Arsenal (0-2). L’animateur Nagui y est également allé de son tacle contre l’Espagnol.

En déplacement sur la pelouse d’Arsenal pour le deuxième match de Ligue des champions de sa saison, le PSG s’est incliné face à l’équipe de Mikel Arteta (2-0) mardi soir, une rencontre sur laquelle n’a pas voulu s’épancher Luis Enrique au micro de la journaliste Margot Dumont sur Canal+. « Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique car vous ne la comprendriez pas », a répondu l’entraîneur du PSG, après avoir déjà ignoré plusieurs de ses questions sur Ousmane Dembélé, absent sur décision de l’Espagnol.

PSG : Kombouaré imite Luis Enrique, stupeur au FC Nantes ! https://t.co/PpKTB9z5ly pic.twitter.com/B8ckOIK97u — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

« La suffisance machiste de Luis Enrique »

L’attitude de Luis Enrique est fortement critiquée, et Nagui y est également allé de son tacle sur les réseaux sociaux. « Chère Margot, bravo pour votre travail, bravo pour votre flegme et votre intelligence face à la suffisance machiste de Luis Enrique aveu de sa défaite et de ses erreurs de…tactique », a lâché l’animateur vedette de France 2 sur X.

Margot Dumont s’est excusée auprès du PSG

« Merci à vous après je ne pense pas que ses propos soient machistes, ils étaient adressés à l’ensemble des médias, c’était plus global à mon sens », lui a répondu Margot Dumont. La journaliste de Canal+ a révélé à L’Équipe qu’elle s’était excusée de ce « bad buzz autour de cette interview » auprès du PSG.