PSG : Une star en grand danger !

Jean de Teyssière

Si en Ligue 1, le niveau de Gianluigi Donnarumma ne souffre d'aucune contestation, c'est loin d'être le cas en Ligue des Champions. Face à Arsenal mardi dernier (0-2), le portier italien s'est rendu coupable sur les deux buts encaissés, laissant encore planer le doute sur son niveau? Donnarumma est d'ailleurs loin de faire l'unanimité au PSG, à l'inverse de Keylor Navas lorsqu'il portait le maillot parisien.

Luis Enrique n'a pas figé la hiérarchie entre les gardiens de but au PSG même si pour le moment, Gianluigi Donnarumma semble avoir la faveur du coach lusitanien. Mais tout pourrait changer, d'autant que le gardien italien ne jouit pas d'une grande popularité au sein du club de la capitale...

Donnarumma coupable face à Arsenal

Face à Gérone, Reims et Rennes, Matvey Safonov avait pris la place de Gianluigi Donnarumma, alors blessé. Le portier italien est revenu face à Arsenal et son retour ne s'est pas bien passé. Sur le premier but marqué par Kai Havertz, Donnarumma sort à contre-temps. Sur le second but de Bukayo Saka, Donnarumma lit mal la trajectoire d'un coup-franc pourtant situé loin du but parisien...

Donnarumma ne fait pas l'unanimité au PSG

D'après les informations de L'Equipe, cette récente contreperformance de Gianluigi Donnarumma ne va pas arranger ses affaires au PSG. Le champion d'Europe 2021 avec l'Italie n'a jamais fait l'unanimité au sein du club, contrairement à son ancien rival, Keylor Navas...