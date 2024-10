Thomas Bourseau

Le Real Madrid a chipé Kylian Mbappé qui a refusé de prolonger son contrat au PSG cet été. Et à présent, le champion d’Europe prévoirait de faire à nouveau son marché à Paris avec Achraf Hakimi. Le feuilleton ne prendrait pas le même tournant au point où le Real Madrid changerait son fusil d’épaule.

Achraf Hakimi a débarqué au PSG à l’été 2021 contre 70M€ en provenance de l’Inter. Le latéral droit marocain s’est parfaitement intégré au Paris Saint-Germain, mais a vu son grand pote Kylian Mbappé s’en allait pour le Real Madrid à la dernière intersaison. Sous contrat jusqu’en juin 2026 dans la capitale, Hakimi n’a toujours pas prolongé son contrat. De quoi donner des idées au Real Madrid.

Achraf Hakimi dans le viseur du Real Madrid

Et pour cause, Dani Carvajal (32 ans) pourrait quitter le Real Madrid à l’été 2025, soit au moment de l’expiration de son contrat du côté de la Casa Blanca. Relevo affirme que les décideurs madrilènes seraient particulièrement emballés par l’idée de mettre la main sur Achraf Hakimi afin de lui succéder dans le couloir droit de la défense madrilène.

Le PSG va blinder Hakimi, le Real Madrid songe à Alexander-Arnold

Néanmoins, le Paris Saint-Germain s’opposerait grandement au départ d’Achraf Hakimi. Et en coulisses, les parties concernées par la situation discuteraient afin de parvenir à un accord le plus rapidement possible. Les échanges seraient fluides selon Relevo qui confie en outre que le Real Madrid se tournerait vers l’option Trent Alexander-Arnold.