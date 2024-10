Mercato - OM : Son transfert lui fait vivre un rêve !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Geronimo Rulli, cela semble être déjà l’amour parfait. L’idylle n’a débuté qu’à l’intersaison, mais Rulli se sent déjà comme chez lui. En grande partie grâce à l’ambiance quasi indescriptible qu’il y a à Marseille. De passage en conférence de presse, l’Argentin a vidé son sac.

Geronimo Rulli (32 ans) a retrouvé le championnat français cet été après que l’OM ait bouclé son transfert avec l’Ajax Amsterdam pour 4M€. Le champion du monde argentin sacré au Qatar en 2022 a renoué avec la Ligue 1 quatre ans après son passage en prêt à Montpellier.

«C'est un groupe incroyable, mais on n'est pas seulement nous trois, on est avec tout le monde»

Dès son premier match avec l’OM à Brest le 17 août dernier en Ligue 1, Geronimo Rulli s’est directement distingué avec un arrêt sur penalty. A l’Olympique de Marseille, Rulli est comme à la maison et notamment grâce au petit contingent argentin comme souligné en conférence de presse. « Avoir des Argentins dans le vestiaire, c'est incroyable. On a Leo notre capitaine et Valentin qui est un des plus jeunes. C'est un groupe incroyable, mais on n'est pas seulement nous trois, on est avec tout le monde ».

«C'est une ambiance que je n'ai pas beaucoup vécue dans ma carrière»

« C'est un petit peu ce qui est bien ici, il y a une excellente ambiance. D'ailleurs, c'est une ambiance que je n'ai pas beaucoup vécue dans ma carrière, je dirais peut-être à Villarreal, donc c'est quelque chose de très bon aussi pour nous ». L’atmosphère spéciale qui entoure l’Olympique de Marseille plaît tout particulièrement à Geronimo Rulli qui semble déjà avoir été adopté par l’Orange Vélodrome.