Mercato : Un «talent» signe à l’OM, De Zerbi annonce du lourd

Hyper actif cet été, l'OM a bouclé l'arrivée de 12 nouveaux joueurs, dont certains peinent à s'imposer. C'est notamment le cas de Valentin Carboni. Le milieu offensif argentin, prêté par l'Inter Milan, n'a débuté aucune rencontre depuis le début de saison. Une situation qui intrigue, mais Roberto De Zerbi annonce qu'il va monter en puissance.

Depuis le début de la saison, un cas intrigue à l'OM à savoir celui de Valentin Carboni. Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 36M€, le milieu offensif argentin est présenté comme un crack et son arrivée à l'OM s'est accompagnée d'un grand enthousiasme. Cependant, le joueur de 19 ans n'a pris part qu'à 55 minutes de jeu en trois rencontres et n'a donc toujours pas débuté la moindre rencontre. Mais Roberto De Zerbi assure que Valentin Carboni va monter en puissance.

«On attend nous aussi l'éclosion de son talent»

« On attend nous aussi l'éclosion de son talent et la possibilité de pouvoir s'exprimer sur le terrain, pourquoi pas dès le début du match, et pouvoir s'exprimer sur le terrain dès le début du match », assure l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.

«Il se sent bien»

« Il est arrivé avec des problèmes et il ne s'est pas entraîné en continu. Il est sur deux semaines de continuité d'entraînement. Il se sent bien », ajoute Roberto De Zerbi. Reste désormais à savoir si Valentin Carboni sera titulaire ce week-end à l'occasion de la réception d'Angers.