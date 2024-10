OM : Encore un coup dur pour ce joueur de De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet été en provenance de Watford, Ismaël Koné, touché à la cheville, avait dû attendre la victoire face à l’OGC Nice pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 avant de faire ses débuts sous le maillot de l’OM. Sorti sur blessure le week-end dernier contre Strasbourg, l’international canadien va de nouveau manquer plusieurs semaines de compétition.

Profitant de la suspension de Derek Cornelius, puis de celle de Leonardo Balerdi, et du replacement en défense centrale de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg, Ismaël Koné a enchaîné deux titularisations consécutives avec l’OM, face à l’OL (2-3) et Strasbourg (1-0). Mais le milieu de terrain âgé de 22 ans va connaître un nouveau coup d’arrêt.

Mercato : Un attaquant de l’OM plombé par un transfert surprise https://t.co/GNCkHJP74n pic.twitter.com/QWmDktWekU — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Koné sorti sur blessure contre Strasbourg

Recruté cet été en provenance de Watford dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€, l’international canadien (24 sélections) était touché à la cheville et n’avait fait ses débuts sous le maillot de l’OM que le 14 septembre dernier contre l’OGC Nice (2-0). De nouveau blessé, Ismaël Koné va encore être absent plusieurs semaines.

Entre 3 et 4 semaines d’absence pour Koné

En effet, le milieu de l’OM souffre encore de la cheville et était sorti sur blessure contre Strasbourg le week-end dernier. D’après les informations de La Minute OM, Ismaël Koné devrait être indisponible entre trois et quatre semaines.