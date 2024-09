OM : Il annonce la fin de son calvaire après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Première recrue estivale marseillaise, Ismaël Koné a dû attendre la quatrième journée de championnat pour faire ses débuts avec l’OM, samedi lors de la réception de l’OGC Nice (2-0). Touché à la cheville, le milieu de terrain âgé de 22 ans a assuré qu’il était désormais totalement remis de sa blessure.

Pour les 125 ans du club, l’OM s’est imposé dans le derby face à l’OGC Nice samedi soir (2-0), pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre qui était également la première d’Ismaël Koné depuis son transfert en provenance de Watford, lui qui a dû patienter avant de faire ses débuts en raison d’une blessure à la cheville.

Face au PSG, l’OM se met à «rêver» ! https://t.co/euh0oszto8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Je n'ai pas ressenti de douleur à la cheville »

« Tu m'as vu sur le terrain. Franchement, c'était bien. Je me suis dit que ça s'est bien passé. Je n'ai pas ressenti de douleur à la cheville durant le match. Je suis rentré dans le jeu, je me sentais bien. Donc, physiquement, tout va bien », a confié Ismaël Koné, dans des propos relayés par Le Phocéen, lui qui entré en deuxième période à la place d’Amine Harit.

« J'ai eu un petit retard à cause de ma blessure, mais aujourd'hui je suis là »

Désormais en pleine possession de ses moyens, le milieu de l’OM est impatient d’enchaîner les rencontres : « Bien sûr, c'est pour ça que je suis ici, pour aider l'équipe et montrer ce que je sais faire. J'ai eu un petit retard à cause de ma blessure, mais aujourd'hui je suis là, Dieu merci je suis guéri, et j'espère jouer encore plus de matchs et montrer ce dont je suis capable. »