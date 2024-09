OM : De Zerbi désigne son joueur le plus exemplaire, c'est une surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Repéré très tôt par l'OM, Luis Henrique a débarqué en 2020 à seulement 18 ans. Le Brésilien a eu du mal à s'imposer dans l'effectif marseillais. Ainsi, il est retourné passer une saison en prêt à Botafogo. A son retour, il s'est montré un peu plus convaincant malgré la saison difficile du club. Finalement, il est aujourd'hui l'un des hommes forts de Roberto De Zerbi, qui a remarqué cette belle progression.

Auteur d'un gros début de saison, l'OM renait de ses cendres après une saison 2024-2025 catastrophique. Le club relève la tête après un mercato de folie sur lequel Roberto De Zerbi a pu capitaliser. Mais il faut aussi noter la bonne forme de Luis Henrique, l'ailier de 22 ans.

«Il est le meilleur exemple»

Buteur face à Nice ce samedi, Luis Henrique fait parler les statistiques. Le Brésilien se sent bien et Roberto De Zerbi l'a remarqué. L'entraîneur italien est comblé par son joueur, comme il l'a affirmé lui-même. « C'est un bon garçon, qui veut s'améliorer, il est humble et a une personnalité. Il a l'air de faire les choses sans peur. Je veux des joueurs sans peur, qui prennent des risques, qui peuvent faire des erreurs, pas des joueurs qui n'en font jamais. Il est le meilleur exemple pour ça. Il peut faire des erreurs, mais la fois d'après, il réessaiera » a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'OM est en feu

Grâce à un mercato XXL, l'OM a pu reconstruire un effectif très solide, en particulier offensivement. Si le PSG est encore un cran au-dessus, l'équipe suit le rythme avec 12 buts inscrits en 4 matches. A Roberto De Zerbi maintenant de maintenir ce cap !