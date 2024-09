Greenwood, Nasri... Benatia révèle son rêve avec l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a lancé une révolution en rajeunissant considérablement son effectif. Interrogé sur le nouveau projet marseillais, Medhi Benatia a avoué qu'il avait un rêve. Comme il l'a reconnu lui-même, le conseiller sportif de l'OM veut bâtir une équipe qui réalise des prouesses à l'échelle européenne et qui compte trois ou quatre joueurs issus du centre de formation.

Ces dernières années, l'OM s'appuyait surtout sur des joueurs expérimentés pour composer son effectif. Lors du mercato estival précédent, l'écurie présidée par Pablo Longoria a changé son fusil d'épaule.

Il part au clash avec l’OM et va se faire virer ? https://t.co/vac8B6uYm9 pic.twitter.com/2tRH1wQn2u — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

L'OM a rajeunit son effectif

Lors de la dernière fenêtre de transferts, l'OM a rajeuni considérablement son effectif, et ce, en recrutant de nombreuses pépites, notamment Jonathan Rowe (21 ans), Elye Wahi (21 ans), Valentin Carboni (19 ans) et Mason Greenwood (22 ans). D'ailleurs, grâce à cette nouvelle politique Medhi Benatia a un rêve pour les années à venir.

«Avoir 3 ou 4 joueurs qui sont formés à l'OM»

« Mon rêve si tu veux, c'est d'avoir une équipe qui performe en Coupe d'Europe, et avoir pourquoi pas trois ou quatre joueurs dans l'effectif qui sont formés à l'OM. Alors bien sur, un Samir Nasri, un Mathieu Flamini, tous ces mecs-là, ça ne court pas les rues. Il faut tourner la page avec cette légende qui dit qu'à Marseille on ne fait pas jouer les jeunes. Quand tu regardes des Rowe, des Greenwood, des Koné, Merlin, ce sont que des jeunes qui sont en train de jouer, et ce sont des joueurs importants de l'effectif », a avoué Medhi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce samedi après-midi.