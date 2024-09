Face au PSG, l’OM se met à «rêver» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Accroché par Reims au Vélodrome, l’OM réalise tout de même un excellent début de saison avec 3 victoires et 1 match nul en 4 journées de Ligue 1. De quoi permettre au club phocéen de rester dans les traces du PSG au classement. Marseille peut-il alors lutter avec le club de la capitale pour le titre de champion de France jusqu’au bout de la saison ? Roberto De Zerbi veut continuer de rêver.

Cet été, l’OM a réalisé un mercato XXL et ambitieux, ayant en tête l’objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions au terme de la saison. Mais bien évidemment, si le club phocéen peut aller voir plus, il ne se privera pas. Les hommes de Roberto De Zerbi peuvent-ils alors se battre avec le PSG pour le titre de champion ? Pour le moment, c’est le cas. Tandis que Paris est en tête avec 12 points, l’OM pointe à la 2ème place, avec 10 points, à égalité avec l’AS Monaco.

« Ce n'est pas une erreur de rêver, nous rêvons »

Victorieux de l’OGC Nice ce samedi, l’OM suit donc le rythme du PSG. Quid alors du titre de champion de France ? En conférence de presse d’après match, Roberto De Zerbi a confié : « Ce n'est pas une erreur de rêver, nous rêvons, comme les supporters, mais il faut regarder la réalité en face. La réalité est que nous avons beaucoup changé en quelques mois. Nous avons encore une grande marge de progression. Nous devons donc nous concentrer sur ce que nous pouvons améliorer. Mais les supporters doivent rêver. Il faut croire et être assez fort pour représenter Marseille. Mais les supporters doivent rêver, et moi aussi je veux rêver ».

L’OM a de l’ambition

« Je ne sais pas où nous arriverons. Mais un supporter, c'est normal qu'il rêve. Un supporter de Marseille a de l'ambition. Un entraîneur qui vient entraîner à Marseille doit avoir de l'ambition. Un président à Marseille comme Pablo a de l'ambition. Un directeur sportif a de l'ambition. Les joueurs doivent avoir de l'ambition. De là à déterminer quel est l'objectif, je ne peux pas le dire, ni moi ni personne. Le temps nous dira quels objectifs sont atteignables. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la préparation du prochain match contre Lyon, car nous voulons encore gagner », a poursuivi Roberto De Zerbi. Rendez-vous en fin de saison.