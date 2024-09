OM : Danger pour Wahi, De Zerbi annonce déjà son choix !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a recruté deux nouveaux avant-centres. Si Elye Wahi a démarré la saison en tant que titulaire, la performance de Neal Maupay ce samedi contre l'OGC Nice aurait pu redistribuer les cartes. Toutefois, Roberto De Zerbi a affirmé que sa hiérarchie des numéro 9 n'allait pas changer dans l'immédiat.

Orphelin de Pierre-Emerick Aubamayang, transféré à Al-Qadsiah, l'OM a bouclé la signature d'Elye Wahi pour le remplacer lors du dernier mercato estival. En plus du crack de 21 ans, le club présidé par Pablo Longoria a recruté un deuxième buteur : Neal Maupay.

Maupay a marqué contre Nice

Après la signature de Neal Maupay, Roberto De Zerbi a fait clairement savoir qu'il avait rejoint l'OM pour être la doublure d'Elye Wahi. Et malgré le but de son numéro 8 contre l'OGC Nice (2-0), le coach marseillais ne compte pas changer ses plans pour le poste d'avant-centre.

«Notre titulaire à ce poste-là reste Wahi»

« Notre titulaire à ce poste-là (numéro 9) reste Wahi. Maupay est le meilleur joueur possible dans ce rôle-là (de doublure). Il percute. Il voulait très fortement venir à l’OM. Les joueurs de Brighton m’ont parlé en bien de lui, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'homme. Il nous amène beaucoup d’expérience, il est très malin, on a besoin de ses qualités », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse d'après-match ce samedi soir. Non utilisé contre l'OGC Nice à cause d'une blessure musculaire, Elye Wahi peut souffler.