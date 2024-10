PSG : Il vit un calvaire, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné pour la première fois de sa saison contre Arsenal en Ligue des champions (2-0). Gianluigi Donnarumma a vécu une soirée mitigée. Un temps sauveur des Parisiens sur des occasions des Gunners, le portier italien a également été fautif sur le but de Kai Havertz. Pour expliquer les galères du gardien de but italien, il faut remonter à sa formation.

La série d’invincibilité du PSG est terminée. Après six victoires et un match nul, le club de la capitale a enregistré sa première défaite de la saison contre Arsenal en Ligue des champions ce mardi soir (2-0). Gianluigi Donnarumma, fautif sur le but de Kai Havertz (20e) a notamment été pointé du doigt après la rencontre.

Donnarumma plombé par la formation italienne ?

Les sorties aériennes du gardien de but de 25 ans sont très souvent hasardeuse, et cela commence à devenir un problème pour le PSG. Mais pour expliquer le calvaire de Gianluigi Donnarumma, il faudrait prendre en compte la formation des gardiens de but italiens comme le rapporte Le Parisien. Ces derniers sont rarement entraînés à sortir loin de leur but, pour pouvoir justement exceller sur leur ligne.

Le PSG veut vite régler le problème

Gianluigi Donnarumma avait pourtant travaillé ses sorties aériennes lors de ses deux dernières années à l’AC Milan. Mais le média francilien indique que l’international italien a fini par délaisser l’exercice à son arrivée au PSG sous les ordres de Mauricio Pochettino en 2021. Les Rouge-et-Bleu vont en tout cas devoir vite régler le problème avec Gianluigi Donnarumma, sous peine de se faire punir lors des autres grands rendez-vous.