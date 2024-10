«Pardon à la France», un joueur du PSG présente ses excuses

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d’un très beau parcours, l’équipe de France de Thierry Henry a perdu en finale des Jeux Olympiques cet été. Les Bleus sont repartis avec la médaille d’argent tandis que la médaille d’or s’est retrouvée autour du coup des Espagnols. Ça a notamment été le cas d’Arnau Tenas, gardien du PSG. Un sacre sur lequel ce dernier est revenu.

Cet été, c’est donc l’Espagne qui a remporté la médaille d’or olympique lors du tournoi masculin de football. Dans cette équipe de la Roja, on retrouvait notamment un certain Arnau Tenas dans les buts. Celui-ci a été sacré quelque peu à domicile puisque le gardien du PSG l’a emporté face à la France de Thierry Henry au Parc des Princes, stade du club de la capitale.

« Gagner la médaille d’or c’était fou »

Dans des propos rapportés par Le Parisien, Arnau Tenas est revenu sur ce sacre olympique quelque peu particulier pour lui. Le gardien espagnol du PSG a alors… présenté ses excuses à la France : « Jouer les JO ici pour ma première année, c’était une expérience incroyable. Gagner la médaille d’or c’était fou, mais au Parc des Princes, c’était encore mieux. Je veux demander pardon à la France ».

« J’aime ce club »

Joueur du PSG depuis l’été 2023, Arnau Tenas est très heureux dans la capitale français. Récemment, le portier espagnol avouait notamment : « Je me sens très bien. J’aime ce club. Je ne m’attendais pas à être aussi heureux et à l’aise en si peu de temps. J’adore Paris. Je me suis très bien adapté, les gens m’ont bien traité et j’ai appris la langue très rapidement ».