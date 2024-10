«Le rêve absolu» : L’OM devancé par le PSG pour Paul Pogba ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Pogba va pouvoir reprendre sa carrière de footballeur dès mars 2025, le TAS ayant réduit sa suspension pour un contrôle positif à la testostérone en août 2023. L’Olympique de Marseille se retrouve associé au champion du monde tricolore, Mehdi Benatia le connaissant bien, mais certains préféreraient le voir du côté du PSG. Une bonne idée ?

Paul Pogba voit le bout du tunnel. Initialement suspendu pour quatre ans après un contrôle positif à la testostérone, le milieu français a vu sa sanction être réduite à 18 mois, de quoi lui permettre de retrouver les terrains dès mars 2025. Mais avec quel maillot ? La Juventus ne compte plus sur lui et pourrait résilier son contrat. Libre, Paul Pogba pourrait alors rejoindre le club de son choix.

L’OM n’a pas dit non

Alors que son nom est évoqué pour une arrivée aux États-Unis ou en Arabie saoudite, Paul Pogba est également associé à l’OM depuis la déclaration de Patrice Evra, son ami et ancien coéquipier, au micro de RMC. « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte », a lancé l’ancien latéral gauche. Depuis, les rumeurs sont nombreuses, mais à en croire La Provence, une part de vérité existe. Dans son édition de samedi, le quotidien régional affirme que la porte de l’OM n’est pas fermée pour Paul Pogba, qui discute régulièrement avec Mehdi Benatia, conseiller de Pablo Longoria mais également ami du champion du monde 2018.

« Je serais pour qu'il vienne au PSG »

De son côté, Fabien Onteniente imagine un autre point de chute pour La Pioche. Le réalisateur supporter du PSG a pu compter sur Paul Pogba pour son prochain film « Quatre Zéros » et ne cache pas sa volonté de le voir rejoindre son club de cœur. « Récemment, je l'ai eu. Je sais qu'il s'entraîne, qu'il est aux soins, et qu'il y a des clubs sur lui. Il est en forme. Et puis j'entendais des cris d'enfants derrière lui. Je pense qu'il s'est vachement recentré sur sa famille. Je pense que le mec a faim et moi, personnellement, je serais pour qu'il vienne au PSG. Ce serait le rêve absolu, a-t-il confié cette semaine sur France Bleu. C'est un joueur que j'adore. Que je kiffe. Que je sur-kiffe, même. Et je trouve qu'en ce moment, le milieu au PSG, j'ai beau chercher avec des jumelles, je ne vois pas. Enfin je veux dire... C'est un mec qui a des grandes cannes, qui ratisse, qui a de la technique, qui est beau à voir et qui a un instinct de malade. Enfin je ne sais pas moi. Pour Barcola, il délivrerait des beaux ballons ! » Ces dernières années, le PSG a souvent été associé à Paul Pogba, mais la situation a aujourd’hui évolué, le joueur qui sera âgé de 32 ans en mars prochain ayant enchaîné les pépins physiques avant sa suspension.

