«Je kiffe l’OM», l’annonce de Paul Pogba qui va mettre le feu

Bientôt autorisé à rejouer, Paul Pogba est au coeur des rumeurs actuellement. En effet, tandis que le Français devrait quitter la Juventus, la question est de savoir quel sera son prochain club. Ça s’est alors emballé à propos d’une potentielle arrivée de Pogba à l’OM. Des contacts ont été annoncés, des démentis sont arrivés, mais voilà que certains propos de La Pioche risquent de remettre de l’huile sur le feu.

Avec 12 recrues au compteur, l’OM a réalisé un mercato XXL. En s’offrant Adrien Rabiot, le club phocéen a également montré qu’il était possible de tout et cela laisse maintenant la porte ouverte à l’impossible. Et si le prochain gros coup de l’OM se nommait tout simplement Paul Pogba ? Autorisé à rejouer d’ici quelques semaines, le champion du monde 2018 fait l’objet de vives rumeurs, certaines l’annonçant à Marseille. Il a ainsi été question de contacts entre le club phocéen et le clan Pogba, même si cela a été démenti par d’autres.

« J’ai des origines de Marseille »

Pourrait-on alors voir Paul Pogba à l’OM d’ici peu ? La question a directement été posée au principal intéressé par Mohamed Henni, célèbre supporter du club phocéen. Alors que les deux hommes ont tourné ensemble pour le film Quatre Zéros, Mohamed Henni a fait savoir au micro de BFM Marseille : « Je peux vous le dire directement, j’ai fait une journée de tournage avec Pogba. On s’est entretenus… Pas de mytho ! Vraie info ! Je ne vais pas trop m’avancer, mais je vous le dis en exclu, on a bien discuté entre nous et je lui ai dit « voilà, est-ce que t’aimes l’OM ? » et il m’a répondu « mais t’es un fou ! moi j’ai des origines de Marseille, mon père est de Marseille, je supporte l’OM » ».

« C’est mon club de cœur »

Mohamed Henni a ensuite ajouté : « Incroyable ! Il m’a dit « je kiffe l’OM, c’est mon club de cœur ». Je lui ai demandé pourquoi il ne viendrait pas, il m’a dit « j’ai un peu mes affaires et tout, mais why not… » ». Voilà une révélation qui ne devrait pas calmer les rumeurs annonçant Paul Pogba à l’OM.