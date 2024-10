Mercato - OM : De Zerbi peut tout changer pour Pogba

Arnaud De Kanel

L'avenir de Paul Pogba a été totalement relancé vendredi dernier. Alors qu'il se dirigeait vers une fin de carrière précipitée, le natif de Lagny sur Marne a finalement vu sa suspension être réduite à 18 mois. Le champion du monde pourra refouler les terrains cet hiver et ça pourrait être avec le maillot de l'OM si Roberto De Zerbi en éprouve le besoin.

Paul Pogba a traversé l'une des périodes les plus délicates de sa carrière, frappé par une sanction pour dopage. Ce coup d’arrêt brutal a laissé sa trajectoire en suspens et a suscité de nombreuses interrogations sur son avenir. Mais l’heure du renouveau semble enfin se profiler. Toujours sous contrat avec la Juventus, le milieu de terrain serait bientôt autorisé à retrouver les terrains. La question reste désormais de savoir quelle direction prendra sa carrière une fois ce feu vert obtenu. Pogba est au centre de toutes les spéculations : retour en grâce à Turin ou nouveau challenge sous d’autres couleurs ? La tendance serait actuellement à un départ et l'OM compterait en profiter.

Pogba vers l'OM ?

Pour l'heure, l'OM n'a encore formulé aucune offre à Paul Pogba. Le club phocéen ne veut pas parler mercato pour le moment et commencera à étudier les besoins de Roberto De Zerbi à partir du mois de novembre selon La Provence. Et à ce moment là, le dossier Paul Pogba pourrait être ouvert car si le coach italien valide la piste, l'OM tentera vraisemblablement le coup. En effet, La Provence indique que le club «n'a pas fermé la porte». Tout reste donc possible mais il pourrait bien y avoir une forte concurrence dans ce dossier.

Pogba est pisté

« Des clubs viennent aux renseignements. Il a les crocs. Il ne vit que pour ce jour où il sera à nouveau autorisé à exercer son métier au plus haut niveau », fait-on savoir dans l'entourage de Paul Pogba à France Football ce samedi. Affaire à suivre...