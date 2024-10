Polémique avec Mbappé, le vestiaire des Bleus intervient

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Même loin des Bleus, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Forfait pour finir de soigner sa blessure à la cuisse gauche, l’international tricolore est apparu à Stockholm jeudi soir, pendant le match face à Israël, de quoi faire polémique. Le vestiaire de l’équipe de France relativise néanmoins cette sortie nocturne.

Alors que la question de son forfait pour les matches face à Israël et la Belgique faisait déjà l’objet d’une polémique, Kylian Mbappé n’a pas arrangé son cas en étant aperçu jeudi soir dans un restaurant de Stockholm puis dans une discothèque, de quoi faire polémique alors que l’ancienne star du PSG est aujourd’hui le capitaine de la sélection. Présents en conférence de presse, Mattéo Guendouzi et Wesley Fofana ont apporté leur soutien au joueur.

« Il a des jours de repos, il fait ce que bon lui semble »

« Nous, il n'y a aucun doute par rapport à Kylian, a notamment répondu Guendouzi. On l'a eu encore au téléphone avant le match. On l'a par messages. C'est quelqu'un qui est attaché à nous, à l'équipe de France. On était tous un peu déçus qu'il ne soit pas là pour nous aider sur ces deux matchs mais il y a des raisons, il est pas apte à 100 %, ça on le sait tous. Mais il n'y a aucune question sur la volonté de Kylian avec l'équipe de France. C'est un joueur qui aime son pays, qui aime cette équipe et qui continuera à nous aider à la ramener au plus haut niveau. Il faut arrêter de trop en parler. On sait tous que vous (les médias) vivez de ça, de parler de lui tous les jours. Il a des jours de repos, il fait ce que bon lui semble. Cette question ne devrait même pas se poser, de part ce qu'il a fait pour l'équipe de France. »

« Aujourd'hui ça n'a pas été une source de discussion »

« Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre, a quant à lui réagi Wesley Fofana, rapporté par RMC. Aujourd'hui ça n'a pas été une source de discussion, je n'ai pas entendu parler de cette histoire. Il fait ce qu'il veut. C'est un grand garçon, un grand professionnel. Est-ce qu'on en fait trop ? Je ne sais pas. C'est le grand joueur français, c'est normal qu'il soit très médiatisé. Moi je trouve que de temps en temps vous y allez un peu fort. Demandez à Kylian Mbappé pour plus d’informations ».