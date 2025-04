Daniel Riolo : La révolution que personne n’a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une petite révolution dans le monde des médias. En effet, mercredi soir, Gilbert Brisbois a annoncé que l'After Foot serait désormais diffusé à la télévision ! Dès lundi, on pourra donc retrouver Daniel Riolo en direct par le biais de l'After Foot TV. Gilbert Brisbois a dévoilé les détails de ce changement important.

Comme tous les soirs, l'After Foot était à l'antenne de RMC mercredi. L'occasion pour Gilbert Brisbois de faire une annonce très importante « qui va révolutionner la vie de l’After Foot ». Présent à ses côtés, Daniel Riolo esquisse d'abord un sourire en supposant que son collègue exagère, avant de se rendre compte, qu'il s'agit bien d'une révolution à l'échelle de l'émission qui sera désormais disponible à la télévision dès lundi comme le révèle Gilbert Brisbois.

« Je voulais vous faire une annonce qui va révolutionner la vie de l’After Foot. A partir du lundi 7 avril, l’After devient une chaîne de télé. Votre After Foot que vous écoutez depuis des années, peut-être sous votre couette quand vous étiez au collège ou au lycée avec votre petit poste de radio, vous pourrez toujours le faire, mais vous pourrez aussi avoir l’After sur votre télé. On ne vous dévoile pas encore tout ce qu’il y aura sur la chaîne. Il y aura les After tous les soirs bien sûr de 20h à minuit, mais pas que ça. On prépare toute une grille de programme », lâche-t-il au micro de RMC.

Et ce n'est pas tout, Gilbert Brisbois a également dévoilé la façon dont on pourrait regarder en direct cette toute nouvelle chaîne dès lundi : « Comment regarder ? Sur toutes les télés connectées. Également sur vos applis, par exemple sur RMC BFM Play, sur Molotov. Si vous avez une box SFR, on sera sur le Canal 29. On sera également sur YouTube. Et il y aura aussi d’autres canaux avec bientôt d’autre diffuseurs. La révolution After Foot TV arrive à partir de lundi ».