PSG : Une légende est réclamée pour remplacer Al-Khelaïfi

Depuis l'acquisition du PSG par Qatar Sports Investments en 2011, Nasser Al-Khelaïfi règne de main de maître sur le club de la capitale. Mais selon le réalisateur Fabien Onteniente, qui s'apprête à sortir un film sur le monde du football, Rai, légende de la formation parisienne, présente toutes les qualités pour prendre sa place.

Après "3 Zéros" sorti en 2002, Fabien Onteniente replonge dans le monde du football avec “4 Zéros”. La bande-annonce a déjà été dévoilée et on y retrouve plusieurs personnalités du ballon rond comme l’influenceur Mohammed Henni ou encore le champion du monde 2018 Paul Pogba. Le réalisateur du film a également eu l’occasion de pénétrer dans le centre d’entraînement du PSG et de tourner avec certains joueurs.

Onteniente raconte le tournage

Pour But Football Club, il a évoqué l’accueil des joueurs parisiens. « C'est vraiment sympa pour moi de pouvoir associer mes passions pour le cinéma et pour le foot, confie Onteniente. Pour "3 Zéros", j'avais des yeux d'enfant quand je me suis reytrouvé au Parc avec Ronaldinho. Là, on a tourné une scène au centre d'entraînement avec Barcola, Zaïre-Emery, Vitinha, Ramos et Marquinhos. C'était top! » a-t-il déclaré.

Rai pour remplacer Al-Khelaïfi ?

Onteniente a également retrouvé Rai qui avait déjà fait une apparition dans le premier opus. Le réalisateur a évoqué son attachement pour le joueur brésilien, passé par le PSG entre 1993 et 1998, et considéré par beaucoup comme le plus grand joueur du club parisien. Pour Onteniente, Rai mérite un retour colossal au PSG. « Rai, c'est mon idole. J'adorais aussi son frère, Socrates. Tous les deux incarnent ce foot qui me plait, un football technique, intelligent. Et puis quel charisme... Franchement, Rai président du PSG, ce serait génial ! On a noué une amitié depuis "3 Zéros". Il est au Paris FC mais je pense que c'est un peu par défaut » a-t-il déclaré.