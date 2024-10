Mbappé : Riolo tacle le boss du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a claqué la porte du PSG. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, son club de rêve. Ce dimanche soir, Daniel Riolo s'en est pris à Nasser Al-Khelaïfi, affirmant qu'il avait fait tout ce qu'il ne fallait pas faire avec Kylian Mbappé.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco, et ce, pour s'engager en faveur du PSG. Malgré l'intérêt du Real Madrid, son club de rêve, la star de 25 ans a rejoint le club parisien sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Une clause à 180M€ levée par le PSG.

PSG : Riolo pointe du doigt la gestion d'Al-Khelaïfi

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de se lancer un nouveau défi. En effet, l'attaquant de 25 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Et pourtant, le PSG a eu plusieurs opportunités de boucler une vente XXL grâce à Kylian Mbappé. Présent dans l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a pointé du doigt la mauvaise gestion de Nasser Al-Khelaïfi sur ce dossier.

«Je n’aurais pas fait la même chose que Nasser Al-Khelaïfi»

« Qu’est-ce que je ferais, si j’étais à la place de Deschamps avec Mbappé ? Je crois que si j’avais été à sa place, j’aurais fait la même chose. Et aujourd’hui, je suis là et je dis que c’était une connerie pour le capitanat. En revanche au PSG, je n’aurais pas fait la même chose que Nasser Al-Khelaïfi. De lui livrer le pouvoir, de refuser l’offre et de ne pas le laisser partir, ça non. Mais pour Deschamps et le capitanat, je pense que j’aurais fait comme lui et que je me serais trompé », a jugé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.