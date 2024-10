Séquestré, un joueur vit l’enfer !

Ce qui ne devait être qu'un simple déplacement pour disputer un match de football s'est transformé en un véritable calvaire pour les joueurs du Nigéria. Sans explication, leur avion a été détourné vers l'aéroport Al Abaq, situé à plusieurs heures de la destination prévue. Les Super Eagles ont été confinés dans un hall sans nourriture et sans boisson. Certains joueurs ont partagé leur détresse sur les réseaux sociaux.

Le cauchemar et l'inquiétude se lisent à travers les nombreux messages publiés sur les réseaux sociaux. Depuis dimanche, les joueurs du Nigéria sont bloqués à l’aéroport Al Abaq, là où leur avion a été contraint de détourner au dernier moment. Ce lieu se situe à plusieurs heures de Benghazi, qui aurait dû être le théâtre d’un affrontement entre les Super Eagles et la Libye. Prévue mardi soir, la rencontre a peu de chances d’avoir lieu étant donné que le groupe nigérian a été confiné dans un hall d’aéroport « plus de 15 heures sans boisson, sans nourriture et dans un univers infesté de moustiques avec interdiction de sortir par les autorités libyennes. C'était, on peut le dire, une situation d'otages » selon le Ministère des sports nigérian.

This is getting scary now

You guys can have the point

We just want to return to our country