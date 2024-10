En pleine polémique, Mbappé interpelle le Real Madrid !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les polémiques s'enchaînent pour Kylian Mbappé. Après sa virée nocturne à Stockholm, le joueur français est revenu au cœur de l'actualité lorsque la presse suédoise a annoncé qu'une femme avait été victime d'un viol dans l'hôtel où résidait le joueur et ses proches. Sur son compte Instagram, l'ancien du PSG est apparu détaché.

Décidément, la période est délicate pour Kylian Mbappé. Après l’imbroglio autour de son refus de rejoindre la sélection, puis sa virée nocturne à Stockholm, voilà que le joueur français a été cité dans une affaire de viol. La presse suédoise annonce, ce lundi, que la police enquête sur un viol intervenu au sein d’un hôtel, celui qui abritait Mbappé et ses proches.

Mbappé se défend et accuse

Le média précise toutefois qu’aucune charge n’a été retenue contre Mbappé ou l’un de ses proches. Sur X, le joueur a même dénoncé un complot et a accusé, sans le nommer, le PSG. « FAKE NEWS !!! Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard » a-t-il lâché.

La réponse de Mbappé aux critiques

Face aux polémiques, Mbappé a décidé de contre-attaquer en publiant un cliché de lui à Valdebebas. On aperçoit le joueur en plein exercice physique avec Antonio Pintus, préparateur physique du Real Madrid. « Back to work, hala Madrid ! » (“de retour au boulot, allez Madrid”) a-t-il noté pour accompagner cette image. Une manœuvre certainement très calculée, alors que son professionnalisme est remis en cause.